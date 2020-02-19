Стартовали продажи бюджетного кроссовера Renault Triber

19.02.2020, 11:21, Разное

Несколько дней назад стартовали продажи бюджетного семиместного кроссовера Renault Triber. Данная модель на сегодня доступна в Индонезии и ЮАР. В дальнейшем производитель планирует продавать его и в других азиатских странах.
Модель Renault Triber размещена на платформе CMF-A plus. Внешний вид кроссовера выполнен в брендовом стиле. Привлекает внимание решетка радиатора необычной формы и оригинальный дизайн светодиодной оптики. Экземпляр выпущен с семиместным салоном. При сложении третьего ряда сидений объем багажного отсека увеличивается до 625 литров, кроме этого есть множество различных отсеков для различных мелочей. В салоне размещена кнопка запуска двигателя, мультимедийный блок, цифровая панель приборов, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, парктроник. Под капотом расположен однолитровый бензиновый мотор с мощностью в 72 «лошадки», сочетаемый с 5-ступенчатой механической коробкой передач или пятидиапазонным автоматом.

Цена автомобиля с базовой комплектацией в Индии составляет 495000 рупий, в эквиваленте — 441000 рублей. В свою очередь, за модель с топовой комплектацией придется заплатить 649000 рупий, по курсу это около 578000 рублей.



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