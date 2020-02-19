Франция задумалась о пересмотре статуса беженца Павленского

19.02.2020, 11:19, Новости дня

Власти Франции могут рассмотреть вопрос об отзыве политического убежища для российского акциониста Петра Павленского после судебного разбирательства из-за его участия в драке на Новый год, сообщил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер.

Кастанер сообщил в эфире радио France Info, что «будет судебное разбирательство, посмотрим, будут ли в его (Павленского) отношении какие-то санкции», передает ТАСС.

«После этого мы сможем поставить вопрос о его статусе беженца», – добавил он.

Министр отметил, что говорить об экстрадиции еще слишком рано и нужно дать время судебным властям разобраться в двух расследованиях против россиянина.

Напомним, Павленского задержали во Франции в минувшую пятницу. В воскресенье в рамках «дела Гриво» во Франции также задержали подругу художника.

Позже ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» призвали выдворить из страны Павленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ – замминистра юстиции

16.01 / Кудрин предложил увеличить роль премьера при изменении Конституции

28.01 / Премьер-министр Катара подал в отставку

02.12 / Представитель избирательного штаба Трампа — «одержимые» СМИ в США дискредитируют сами себя

17.02 / Жилищное строительство в России сокращается

09.12 / Началась встреча Путина и Зеленского

31.01 / Москвичка на автомобиле каршеринга насобирала штрафов на 200 тысяч

04.12 / Назначено голосование по санкциям против РФ в Сенате США

10.01 / Уволенная главред «Урюпинской правды» и глава администрации заключили мировое соглашение

23.01 / Разработана вакцина от гриппа в форме таблетки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика