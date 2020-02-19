В Австралии в воздухе столкнулись два самолета, погибло четыре человека

19.02.2020, 11:18, Новости дня

19 февраля на юге Австралии в результате столкновения в воздухе двух самолетов погибло четыре человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает австралийский государственный телеканал ABC News.

В каждом из самолетов было по два человека, аппараты столкнулись в районе города Мангалор, расположенного в 120 км от Мельбурна.

Самолеты взлетали с разных аэродромов. После столкновения один самолет упал сразу, второй пролетел еще какую-то дистанцию, прежде чем разбиться.

В полиции заявили, что не знают причин, по которым аппараты оказались на одной траектории. По одной из версий, столкновение могло произойти из-за плохой видимости вследствие большой облачности.

Представитель Управления безопасности гражданской авиации сообщил, что столкнулись двухмоторный самолет Piper Seminole, принадлежащий летной школе, и двухмоторный Beechcraft Travel Air, зарегистрированный на частное лицо.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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