19-летний норвежец установил новый рекорд Лиги чемпионов и сказал, что может играть лучше

19.02.2020, 11:18, Новости дня

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в матче против ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов, пишет статистический портал Gracenote Live на странице в Twitter.

18 февраля в матче 1/8 финала против ПСЖ Холанд отметился дублем, чем принес «Боруссии» (Дортмунд) победу со счетом 2:1.

Норвежец стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забивал голы за две команды в один розыгрыш.

* — @ErlingHaaland (Red Bull Salzburg & Borussia Dortmund) is the 1st ever player to score for 2 different teams in a single Champions League season. Haaland has now scored in his 1st Bundesliga, DFB-Pokal and Champions League appearance for Dortmund. #BVBPSG #UCL

— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 18, 2020

Холанд перешел в «Боруссию» (Дортмунд) из «РБ Зальцбург». За австрийский клуб нападающий забил восемь голов в групповом этапе Лиги чемпионов.

До этого сезона игрокам нельзя было выступать за две разные команды в одном сезоне самого престижного клубного турнира Европы.

Холанд получил от УЕФА награду лучшего игрока матча против ПСЖ.

«Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее. Мне нужно играть лучше на этом уровне, много работать, чтобы прогрессировать», – сказал форвард после поединка официальному сайту УЕФА.

После перехода в дортмундскую «Боруссию» в январе этого года Холанд отметился 11 голами и одним асситом в семи поединках.