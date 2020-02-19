Помпео обсудит в Саудовской Аравии напряженность с Ираном и другие темы

19.02.2020, 11:14, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду прибывает в Эр-Рияд на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Среди вопросов повестки дня: напряженность с Ираном, мирный план администрации по Ближнему Востоку, продолжающаяся война в Йемене и права человека.

Визит Помпео происходит в период, когда обе страны перестраивают свой подход к неурегулированным региональным проблемам и своим двусторонним отношениям.

США и Саудовская Аравия уже давно разделяют озабоченность по поводу ядерных амбиций Ирана и его дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке.

Но эксперты говорят, что Саудовская Аравия требует от США занять более жесткую позицию.

По мнению Эр-Рияда, атака Ирана на саудовские нефтяные объекты в сентябре прошлого года вызвала лишь сдержанную реакцию со стороны Вашингтона.

Это лишь один из вопросов, которые хотят поднять представители Саудовской Аравии на переговорах с госсекретарем Майком Помпео, заявил ближневосточный эксперт Бадер аль-Саиф.

«Атаки вызвали тревогу у саудовской стороны, – сказал Бадер аль-Саиф, который представляет Кувейтский университет. – Они поняли, что им нужно действовать самостоятельно, чтобы сохранить свою безопасность. Думаю, визит Помпео будет идти в этом направлении».

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в январе в результате ракетного удара США подняло ставки на конфликт в регионе.

По мнению аль-Саифа, саудовская сторона дала понять, что они хотят иметь право голоса в любых решениях, которые будут принимать США.

«США понимают, что они не могут продвинуться вперед против Ирана без содействия Саудовской Аравии, – подчеркнул он. – Они являются региональным гегемоном, и к ним нужно относиться как к равным».

Война в Йемене между поддерживаемыми Ираном повстанцами хути и правительственными войсками, поддерживаемыми Саудовской Аравией, по-прежнему является источником трений с Вашингтоном.

Конгресс требует от администрации Трампа не оказывать Саудовской Аравии военную помощь в стремлении снизить насилие в Йемене.

Конгресс также выступил против оказания помощи Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Турции.

Однако ситуация с правами человека в Саудовской Аравии едва ли станет серьезным препятствием в ее отношениях с администрацией президента Дональда Трампа.

«Права человека никогда не были приоритетом в отношениях США и Саудовской Аравии при нынешней администрации, – отметил Ясмин Фарук, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. – Это не приоритет для администрации Трампа и региона в целом. Это относится не только к Саудовской Аравии».

После смерти Хашогги прошло уже более 500 дней, но саудовские власти так и не опубликовали детали расследования и последующего судебного разбирательства.

Профессор аль-Саиф предостерегает от применения «западных стандартов» при оценке ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

«У них есть собственное понимание прав человека, и они будут придерживаться его, – подчеркнул он. – Ситуация не уникальная для Саудовской Аравии. Мы слышали, что то же самое происходит в России и Китае и других незападных странах».

Администрация США также рассчитывает на то, что Саудовская Аравия поддержит ее план урегулирования израильско-палестинского конфликта, который решительно отвергают палестинцы.

Пока неясно, какую поддержку может предложить Саудовская Аравия, чтобы убедить палестинцев прийти к соглашению.