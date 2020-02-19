Стали известны подробности парада Победы в Екатеринбурге

19.02.2020, 11:12, Новости дня

Многофункциональные истребители Су-34 впервые примут участие в воздушной части парада Победы в Екатеринбурге, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«Авиационная группа будет состоять из 22 летательных аппаратов: 13 самолетов и девяти вертолетов. Самолеты: Л-410, Су-25, современные — это Су-34 и МиГ-31БМ, на которых будут установлены современные средства поражения. Вертолеты — Ми-26 и Ми-8», – передает ТАСС слова Поплавского.

Он уточнил, что из наземной техники впервые на параде в Екатеринбурге появятся танки Т-80 и модернизированные Т-72Б3М.

«Также всевозможные бронетранспортеры. И давайте оставим интригу, и вы увидите, что будет продемонстрировано на площади. Мы планируем представить 13 единиц новой техники», – добавил генерал.

По словам Поплавского, в голове механической колонны пройдут 16 единиц техники военных лет.

«Кроме танка Т-34, бронетранспортер БТР-152, [система полевой реактивной артиллерии] БМ-13 «Катюша», автомобили, броневики и мотоциклы Красной армии», – перечислил генерал-лейтенант
Еще одним новшеством парада Победы в Екатеринбурге в этом году станет участие иностранных военных из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.



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