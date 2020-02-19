Литвинова рассказала о проблемах с позвоночником

19.02.2020, 11:06, Новости дня

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова рассказала о проблемах с позвоночником: сутулости. Пост она разместила в Instagram.

«Потерпев фиаско в борьбе сo своей сутулостью, назвала ее моей фирменной, и думаю: можно ли уже начать гордиться «моей фирменной сутулостью» и вводить на нее тренд? P.S. Например, Грета Гарбо славилась своей сутулой спиной», – написала она.

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Потерпев фиаско в борьбе сo своей сутулостью , назвала её — моей фирменной — и думаю : можно ли уже начать гордиться «моей фирменной сутулостью» и вводить на неё тренд?))) @gum_ru @maxmara @bosco_di_ciliegi PS например, Грета Гарбо славилась своей сутулую спиной)))

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 18 Фев 2020 в 9:18 PST

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как «Увлеченья», «Три истории», «Право на выбор», «Небо. Самолет. Девушка», «Мне не больно», в сериале «Граница. Таежный роман».

Ее режиссерские работы – ленты «Нет смерти для меня», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире», «Крокус/Стрелка», «Последняя сказка Риты», «Петербург. Только по любви».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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