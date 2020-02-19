Вести.net: TCL создала гаджет с растягивающимся дисплеем

19.02.2020, 11:06, Новости дня

Китайская компания TCL создала гибрид смартфона и планшета с растягивающимся дисплеем. В сложенном состоянии устройство напоминает современные телефоны. А если его разложить, то пользователь получает небольшой планшет. Механизм и внутренняя конструкция гаджета пока остаются загадкой.

По изображениям, которые утекли в Сеть, можно предположить, что левую и правую части корпуса нужно раздвигать. Тогда спрятанная часть гибкого дисплея как бы вытягивается. Тем самым аппарат трансформируется в небольшой планшет.

Предположительно, новинка будет ощутимо толще привычных моноблочных смартфонов. Возможно, по толщине её можно будет сравнить с Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Основная камера, похоже, получит четыре модуля, расположенных вертикально в один ряд. Фронтальная камера будет сдвоенной и врезанной в экран.

TCL собиралась показать прототип новинки на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в этом году, но в связи с отменой конгресса из-за коронавируса демонстрация гаджета пока откладывается.

Коронавирус ударил по Apple сильнее, чем ожидалось. В сообщении, размещённом на официальном сайте, отмечается, что возобновление работы магазинов в Китае происходит медленнее, чем планировали в компании.

«Яблочная» корпорация в начале февраля закрыла все свои торговые точки в Китае из-за эпидемии коронавируса. Их работу планировалось возобновить 10 февраля. Однако, как пишет издание Bloomberg, к настоящему времени из 42 магазинов открыли только семь.

Ещё одним ударом стало то, что даже открытые торговые точки работают в режиме сокращённого дня. Всё это привело к снижению спроса на товары Apple в Китае. Градус неудачного стечения обстоятельств повышает ещё и ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру из-за остановки предприятий в КНР.

До сих пор нет сообщений о старте производства на всех фабриках Foxconn. Для понимания, Foxconn является производственным партнёром Apple. На предприятиях этой компании осуществляется сборка львиной доли iPhone, iPad, MacBook и других устройств.

Поговаривают, что задержки могут сказаться и на модельном ряде устройств Apple. По слухам, компания собиралась выпускать второе поколение маленького iPhone SE.

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Вести.Hi-tech