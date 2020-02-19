Генпрокурор США Барр обдумывает свою отставку – СМИ

19.02.2020, 11:06, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр обдумывает свою отставку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Разговоры об отставке Барра появились после его интервью телеканалу ABC News, в котором он заявил, что президент США Дональд Трамп своей активностью в соцсетях мешает ему делать свою работу.

Генпрокурор возмущен тем, что в последнее время президент вмешивается в деятельность министерства юстиции.

По данным агентства Associated Press, Трамп проигнорировал просьбу Барра и уверял, что у него есть «законное право» вмешиваться в уголовные дела и обходить независимость министерства юстиции.

Барр является одним из ближайших союзников президента в Белом доме и ярым сторонником политических решений Трампа, напоминает агентство.

Он уже занимал этот пост (в США генпрокурор также является министром юстиции) в 1992–1993 годах, при Джордже Буше – старшем. 

Сенат одобрил назначение Барра на пост генпрокурора США 13 февраля 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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