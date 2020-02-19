«Газпром» выделил 660 миллионов рублей футбольному клубу «Томь»

19.02.2020, 11:06, Новости дня

Во вторник, 18 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

На встрече Миллер и Жвачкин обсудили сотрудничество в импортозамещении и в реализации социальных проектов. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в ходе встречи стороны договорились о продолжении участия "Газпрома" в социально значимых проектах области.

Так, например, глава "Газпрома" принял решение продолжить поддержку футбольного клуба "Томь" и выделить на эти цели 660 миллионов рублей. По данным "Спорт-Экспресс", эти деньги пойдут на осуществление работы клуба в 2020 году, а также на погашение задолженностей перед футболистами.

Напомним, после 25 матчей первенства Футбольной национальной лиги "Томь" с 36 очками занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче ФНЛ сибиряки 9 марта на выезде сыграют с подмосковными "Химками".



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