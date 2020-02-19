Сотрудница почты спасла замерзавшую старушку

19.02.2020, 11:06, Новости дня

В городе Шелехов Иркутской области работница почты спасла пожилую жительницу с обмороженными руками.

Почтальон Анна Томшина подняла тревогу, когда 80-летняя Мария Ивановна не пришла за пенсией. Поэтому она решила привезти ей деньги домой, но дверь ей никто не открыл. Соседи сказали, что не видели бабушку уже несколько дней. "И свет не горит, и печка не топится. Стучала-стучала — никто не выходит", — рассказывает Томшина.

Она попыталась выяснить, может, пенсионерка находится в больнице. Но и там ее не оказалось. Тогда она обратилась через социальные сети в мэрию города. Несмотря на то, что была суббота, на тревожное сообщение ответили.

Как пишет "ВГТРК-Иркутск", дверь в дом пенсионерки взломала полиция. Оказалось, что в доме не работает печное отопление, а электрообогреватель сломался. С обмороженными руками женщину доставили в больницу. Одну руку ей удалось сохранить, на второй удалили две фаланги.

Мэр города Шелехова Сергей Липин отметил, что благодаря неравнодушию почтальона удалось избежать самых печальных последствий. С органами социальной защиты проводится работа. Ситуация взята под контроль.



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