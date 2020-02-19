Торговый флот РФ предупредили о потере конкурентоспособности

19.02.2020, 11:05, Новости дня

Россия не в достаточной мере исполняет взятые на себя международные обязательства по переходу на низкосернистое топливо, что снижает конкуренцию национального флота на мировом рынке перевозок, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Результаты работы контрольного управления президента Российской Федерации говорят о несколько иной картине в этой области. За восемь лет достаточных мер по исполнению взятых международных обязательств принято не было. Данные по топливу в разных ведомствах разнятся, портовая инфраструктура не способна обеспечить регулярную заправку флота, продолжает снижаться конкурентоспособность национального флота», – передает РИА «Новости» слова Борисова, открывшего в Москве морскую коллегию.

По словам вице-премьера, потребность внутреннего рынка РФ в судовых топливах в этом году составит более 10 млн тонн. Нефтеперерабатывающая промышленность имеет резервы по увеличению объемов производства низкосернистого топлива.

В то же время он привел информацию Росморречфлота, которая противоречит информации контрольного управления президента, что во всех морских портах страны низкосернистое судовое топливо доступно, а переход судов на его использование не повлечет за собой переоборудования судовых двигателей. Также, по этой информации, проектируемые и строящиеся корабли и суда оснащаются природоохранным оборудованием, а вспомогательные суда могут осуществлять прием стоков и мусора.

По словам Борисова, президент поручил правительству разработать меры по увеличению доли участия российского торгового флота в экспорте и импорте товаров.

«Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений от 21 декабря 2019 года, в котором правительству при участии морской коллегии поручено обеспечить внесение изменений в документы стратегического планирования, касающиеся увеличения доли участия российского торгового флота в экспорте и импорте товаров, строительства и модернизации портовой инфраструктуры, увеличения объемов выпуска судового топлива по видам, включая газомоторное», – сказал Борисов.

В 2018 году агентство Bloomberg сообщало, что нефтяная отрасль РФ понесет серьезные потери в связи с вступлением в силу в 2020 году новых правил заправки судов, которые разработала Международная морская организация при ООН (IMO).