Экс-супруга отрёкшегося от престола короля Малайзии Мухаммада V рассказала о поступающих ей угрозах

19.02.2020, 11:04, Разное

Очередной эфир новой программы Ксении Собчак «Док-ток» посвятили истории отрёкшегося от престола короля Малайзии Мухаммада V и его экс-супруги Оксаны Воеводиной. Модель и обладательница титула «Мисс Москва-2015» в студии, кроме прочего, пояснила о поступающих в её адрес угрозах.

Воеводина заметила, что угрожает ей не непосредственно бывший супруг Мухаммад V, а некие люди из королевского дворца. В целом же модель называет угрозы в свой адрес некими «дворцовыми играми». На данный момент, по словам Оксаны Воеводиной, в стране, королём которой ранее был её возлюбленный, идёт борьба за престол, а их совместный с бывшим монархом сын является одним из основных претендентов и по закону может в будущем править Малайзией.



Имя Оксаны Воеводиной стало известно многим россиянам и малазийцам около двух лет назад, когда модель стала официальной супругой Мухаммад V. Фото роскошной свадьбы и историю красивой любви обсуждали несколько месяцев, а затем стало известно об отречении мужа модели от престола. Летом минувшего года супруги расстались. Воеводина вернулась в Россию и одна воспитывает сына Леона.