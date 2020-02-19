В Москве участницу шоу «Битва экстрасенсов» мошенники обманули на 135 тысяч долларов

19.02.2020, 11:04, Разное

К правоохранителям Москвы с жалобой на мошенников обратилась Анна Богата, участница 5-го сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов». Ясновидящая утверждает, что из-за действий аферистов лишилась денежных средств в сумме 135 тысяч долларов. В рублёвом эквиваленте заявленный ущерб составляет чуть более 8,5 миллионов.
Как стало известно, около 6 лет назад Анна Богата решила приобрести таунхаус в населённом пункте Румянцево в Новой Москве. Изначально экстрасенс внесла предварительную оплату застройщику в сумме 50 тысяч долларов, а затем на протяжении почти полутора лет ежемесячно перечисляла по 5 тысяч, полностью покрыв оговоренную стоимость. Однако, как отмечает в жалобе Богата, она столкнулась с мошенниками, вследствие чего лишилась средств и не получила жильё.

На данный момент, как следует из слов участницы «Битвы экстрасенсов», таунхаус так и не достроен, но деньги ей никто не возвращает, а в последнее время она вообще не может связаться с застройщиком, поэтому подозревает мошеннические действия. Специалистами инициирована проверка по факту обращения, а уже по итогам будет приниматься процессуальное решение.



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