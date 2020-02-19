Wintershall Dea: США и раньше давило на российско-германские газовые проекты

19.02.2020, 11:04, Разное

Марио Мерен из компании Wintershall Dea сообщил, что отрицательное отношение США к «Северному потоку 2» не должно никого удивлять, поскольку эта страна и раньше создавала давление на российско-германские газовые проекты. Он отметил, что ярким примером была «сделка века», утверждённая в 1970-м.

Тогда Германия и СССР пришли к соглашению о поставках труб крупного диаметра от ФРГ для создания магистрали, ведущей в Западную Европу. При этом плата за эту продукцию предоставлялась газом из месторождений ресурса в Сибири.

Президент США Ричард Никсон намеревался ввести санкции против данного проекта. Энергосотрудничество получило продолжение с игнорированием угроз от США. В настоящее время ситуация переживает повторение. Европа нуждается в газе РФ, а объектом спора США и Германии стало развитие инфраструктуры для транспортировки топлива, пишет Глобал МСК.