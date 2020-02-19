Wintershall Dea: США и раньше давило на российско-германские газовые проекты

19.02.2020, 11:04, Разное

Марио Мерен из компании Wintershall Dea сообщил, что отрицательное отношение США к «Северному потоку 2» не должно никого удивлять, поскольку эта страна и раньше создавала давление на российско-германские газовые проекты. Он отметил, что ярким примером была «сделка века», утверждённая в 1970-м.
Тогда Германия и СССР пришли к соглашению о поставках труб крупного диаметра от ФРГ для создания магистрали, ведущей в Западную Европу. При этом плата за эту продукцию предоставлялась газом из месторождений ресурса в Сибири.

Президент США Ричард Никсон намеревался ввести санкции против данного проекта. Энергосотрудничество получило продолжение с игнорированием угроз от США. В настоящее время ситуация переживает повторение. Европа нуждается в газе РФ, а объектом спора США и Германии стало развитие инфраструктуры для транспортировки топлива, пишет Глобал МСК.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Лиза Пескова: «Папа никогда не орет»

13.12 / Состоялась презентация смартфона Samsung Galaxy A51

13.12 / Редкий выход: Ева Мендес с дочерьми на прогулке в Лос-Анджелесе

12.12 / «Мы еще увидим его»: Алибасов продемонстрировал снимок живого Лужкова

15.02 / Мнение: О невероятной правде про самого скандального разоблачителя

03.01 / Мнение: Возвращение рентгенолога, запустение Лондонграда и купание в проруби

13.12 / Астрофизики обнаружили новые виды бозонных звезд в форме бублика

02.12 / Итальянский диетолог рассказал об опасности диет

10.12 / Импичмент Трампа: президенту США официально озвучили обвинения

27.12 / Дана Борисова просит фанатов передать дочери Полине сообщение из-за заблокированной связи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика