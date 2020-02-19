«Я бы с вами не разговаривал сейчас»: из больницы Дмитрий Дибров развеял слухи об инсульте

19.02.2020, 11:04, Разное

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг распространившиеся слухи о его серьезных проблемах со здоровьем. Вечером 18 февраля он планирует покинуть Боткинскую больницу.

Накануне 60-летнему артисту Дмитрию Диброву стало плохо, он потерял сознание. Телеведущий находился в кинотеатре «Октябрь», где в этот момент проходила премьера фильма «На луне». В критической ситуации не растерялся его колегга Леонид Якубович, который вызвал скорую помощь. Прибывшие медики увезли Диброва в больницу.

Telegram-канал Mash поспешил сообщить о предварительном диагнозе якобы диагностированного инсульта и гипертонического заболевания. Ведущий также в оперативном режиме выступил с отрицанием серьёзных для его здоровья проблем, а подтверждением этого стало его личное интервью РИА.