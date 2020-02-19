Гоген Солнцев вспомнил о сделавшей от него аборт возлюбленной: «Я давно мог бы стать отцом»

19.02.2020, 11:04, Разное

Эпатажный отечественный шоумен Гоген Солнцев в одном из недавних интервью вспомнил о сделавшей от него аборт возлюбленной. Ещё в студенческие годы он мог стать отцом, но тогда к рождению ребёнка был не готов.

Гоген Солнцев в юности имел опыт одновременных отношений сразу с двумя девушками. Избранницы знали о существовании друг друга и конфликтовали за внимание будущего шоумена, а «любовный треугольник» продолжал существовать долгое время. Как вспоминает Солнцев, одна из возлюбленных забеременела от него, но пара решила, что лучшим выходом из ситуации станет аборт, хотя такое избавление «от бремени» является тяжким грехом.

Эпатажный артист не отрицает, что тогда ребёнок мог родится, но вот что могли ему дать ещё не состоявшиеся как личности родители, не имеющие ни работы, ни средств к существованию – вопрос спорный. Скорее всего, считает шоумен, воспитанием малыша занимались бы бабушки и дедушки, но не исключено, что он мог вырасти «отщепенцем».



Кстати, через несколько лет после расставания обе экс-возлюбленные Гогена Солнцева умерли. Одна из них стала жертвой маньяка, вторая погибла в автомобильной аварии. На данный момент 39-летний шоумен может представить себя в роли отца, и они с супругой Екатериной Терешкович рассматривают разные варианты. Пара нашла женщину, согласившуюся стать донором матки для пожилой жены Солнцева, поэтому супруги в будущем могут стать родителями. Не исключено и суррогатное материнство, а вот к усыновлению малыша из детского дома артист не готов из-за «сложного вопроса с генетикой».