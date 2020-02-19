Малышева предложила странный способ борьбы с коронавирусом

19.02.2020, 10:58, Разное

Знаменитая российская врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о приеме, который может помочь остановить распространение китайского коронавируса COVID-2019. По словам специалиста, для этого необходимо правильно чихать, сообщает РИА «ФАН». 

Малышева обратила внимание, что большинство людей привыкли чихать в ладони. Этот способ неправильный, поскольку после этого человек трогает руками различные предметы в общественных местах и может передать инфекцию. Ведущая пояснила, что гораздо лучше чихать в локтевой сгиб руки – это место редко касается посторонних вещей. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Виктория Лопырёва опубликовала видео первого свадебного танца

05.12 / Кошмарные рисунки показывают как выглядели бы животные, если бы их рисовали на основе их скелета, как рисуют динозавров

16.12 / Равшана Куркова создала сет-меню для московского ресторана

09.12 / Мнение: «Игнорит и сдает ментам»

23.12 / Названы 6 деталей, сразу выдающие русского человека за границей

04.02 / Максим Виторган показал редкий кадр с дочерью от Виктории Верберг

30.12 / Мнение: Главные угрозы для России, готовность к провокациям и безаварийный год Роскосмоса

09.02 / Мнение: во гроб хрустальный

18.12 / Рада сняла «фактическую» неприкосновенность нардепов

05.12 / Мнение: 28 новых российских производств в ноябре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика