В Совфеде заявили о свинстве США в отношении российских дипломатов

19.02.2020, 10:58, Новости дня

«Пофигизм со стороны США, рассуждение с позиции «а нам все равно» становится уже извращенной, искаженной нормой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал сообщение о том, что США сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.

«Когда США получили право открыть на своей территории штаб-квартиру ООН, то это право было обременено обязательствами обеспечивать безопасность всего комплекса и работающих там людей, а также обеспечивать визой любого человека, который имеет право принимать участие в мероприятиях ООН. Безусловно, речь идет о визе не для туризма, а исключительно для работы в ООН», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, такой случай происходит не впервые. «То, как нынешняя администрация США вольно обращается со своими обязательствами, ставит вопрос о том, что собой представляет американский истеблишмент, его политическая и правовая культура. Когда-то в США было что-то похожее на уважение к международному праву. Но нынешние американцы – это даже не те, которые были в Вашингтоне в период Холодной войны. Там действительно было противостояние, но нормы и правила соблюдались. А сейчас все сведено до уровня «хочу-не хочу. Я могу назвать такое поведение со стороны США свинством», – подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что в декабре сенатор Константин Косачев попал в подобную историю. «У него забрали дипломатический паспорт и визу. Похоже на мелкое жульничество, – считает Климов. – Американцев не переделать. Когда имеешь дело с этими людьми, надо полагаться не столько на международное право, сколько на стечение обстоятельств. Американцы исходят из того, что их закон выше ООН, выше международных соглашений, конвенций».

Сенатор подчеркнул, что РФ – цивилизованное правовое государство. «Поэтому мы не должны уподобляться поведению США и опускаться на их уровень. Мы должны опираться на тот инструментарий, который есть в международном праве и использовать его. Надо привлекать внимание генсека ООН и других стран-членов ООН, а также обжаловать такого рода решения всеми возможными способами», – резюмировал Климов.

Ранее постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сообщил о том, что Москва запросила срочное заседание комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания. Накануне США сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

В начале февраля в МИД заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, продолжает деградировать.

В декабре минувшего года МИД отмечал, что это происходит при попустительстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша – РФ предлагала в связи со сложившейся ситуацией перенести заседания Всемирной организации в другие страны. ГА ООН ограничилась принятием резолюции, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран.

Ранее подобное происходило уже неоднократно: так, в декабре глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе ГА ООН.