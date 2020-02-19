Китай выразил протест США из-за своих СМИ

19.02.2020, 10:58, Новости дня

Китай выразил недовольство и решительный протест Вашингтону из-за введения в отношении пяти государственных СМИ КНР жестких правил на американской территории. КНР оставляет за собой право принятия ответных мер, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Шуан заявил, что Китай выражает «сильное недовольство и решительный протест в отношении действий США», передает ТАСС.

По его словам, «в течение длительного времени подразделения китайских СМИ в США придерживаются принципов объективности, беспристрастности, правдивости и точности в освещении новостей».

«Американская сторона всегда выступала за свободу прессы, однако вмешательство в нормальную работу китайских СМИ (со стороны США) необоснованно и неприемлемо», – подчеркнул дипломат.

Пекин призвал Вашингтон «отказаться от своих идеологических предрассудков, отказаться от менталитета холодной войны и «игры с нулевой суммой», прекратить необдуманные меры, подрывающие двустороннее доверие и сотрудничество».

Шуан подчеркнул, что КНР оставляет за собой «право принять дальнейшие ответные меры».

Также в МИД Китая заявили, что американское правительство должно прекратить применять санкции и меры принуждения против партнеров Венесуэлы. Так он прокомментировал слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что американская администрация убеждает КНР и Индию отказаться от закупок венесуэльской нефти.

«Независимо от изменений ситуации в Венесуэле, китайско-венесуэльское сотрудничество продолжится (…) Они (США) должны работать со всеми сторонами для нахождения пути политического урегулирования кризиса в Венесуэле и помочь этой стране вернуться на путь обычного развития», – указал Шуан.

Напомним, 18 февраля США ужесточили правила осуществления деятельности на американской территории для пяти крупнейших государственных СМИ Китая – агентство «Синьхуа», телеканал CGTN, Международное радио Китая, газета «Чжунго жибао» и компания Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты «Жэньминь жибао».

В отношении этих СМИ будут действовать меры, аналогичные тем, что Пекин ввел против американских организаций в Китае: им придется предоставлять списки своих сотрудников властям США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду.

Ранее Китай провозгласил США «империей хакеров».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Спекуляции в нефти: game over

10.02 / Российский производитель деталей для самолетов и РЛС заменил украинские комплектующие

01.01 / «Просто прекратить стрелять» не получится. Хочется, чтобы главным итогом 2019 года для Украины стало избавление от иллюзий

14.02 / Путин прямо поставил Зеленскому вопрос о намерении Украины выполнять «Минск-2»

18.12 / Рабинович заявил, что оппозиция остановила “вакханалию беззакония” при рассмотрении законопроекта о рынке земли

23.12 / Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

23.01 / Польша не приглашает в Освенцим. Путин нашёл «новую сцену» в Израиле

14.02 / Памела Андерсон попросила Путина о помощи

17.12 / Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

22.01 / Видео: Куда уходят министры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика