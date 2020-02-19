Китай выразил протест США из-за своих СМИ

19.02.2020, 10:58, Новости дня

Китай выразил недовольство и решительный протест Вашингтону из-за введения в отношении пяти государственных СМИ КНР жестких правил на американской территории. КНР оставляет за собой право принятия ответных мер, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Шуан заявил, что Китай выражает «сильное недовольство и решительный протест в отношении действий США», передает ТАСС.

По его словам, «в течение длительного времени подразделения китайских СМИ в США придерживаются принципов объективности, беспристрастности, правдивости и точности в освещении новостей».

«Американская сторона всегда выступала за свободу прессы, однако вмешательство в нормальную работу китайских СМИ (со стороны США) необоснованно и неприемлемо», – подчеркнул дипломат.

Пекин призвал Вашингтон «отказаться от своих идеологических предрассудков, отказаться от менталитета холодной войны и «игры с нулевой суммой», прекратить необдуманные меры, подрывающие двустороннее доверие и сотрудничество».

Шуан подчеркнул, что КНР оставляет за собой «право принять дальнейшие ответные меры».

Также в МИД Китая заявили, что американское правительство должно прекратить применять санкции и меры принуждения против партнеров Венесуэлы. Так он прокомментировал слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что американская администрация убеждает КНР и Индию отказаться от закупок венесуэльской нефти.

«Независимо от изменений ситуации в Венесуэле, китайско-венесуэльское сотрудничество продолжится (…) Они (США) должны работать со всеми сторонами для нахождения пути политического урегулирования кризиса в Венесуэле и помочь этой стране вернуться на путь обычного развития», – указал Шуан.

Напомним, 18 февраля США ужесточили правила осуществления деятельности на американской территории для пяти крупнейших государственных СМИ Китая – агентство «Синьхуа», телеканал CGTN, Международное радио Китая, газета «Чжунго жибао» и компания Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты «Жэньминь жибао».

В отношении этих СМИ будут действовать меры, аналогичные тем, что Пекин ввел против американских организаций в Китае: им придется предоставлять списки своих сотрудников властям США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду.

Ранее Китай провозгласил США «империей хакеров».