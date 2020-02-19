В Китай из Борисполя вылетел самолет для эвакуации украинцев. Видео

19.02.2020, 10:54, Новости дня

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Видео: КабМін / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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