В Китай из Борисполя вылетел самолет для эвакуации украинцев. Видео

19.02.2020, 10:54, Новости дня
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19.02.2020, 10:54, Новости дня
видео
Видео: КабМін / YouTube
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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