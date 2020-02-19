Азарова опубликовал цитату Данилко о «пропаганде разврата» в Украине, которая оказалась фейком

19.02.2020, 10:54, Новости дня

Украинский певец Андрей Данилко (сценическое имя – Верка Сердючка) опроверг публикацию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова с якобы цитатой артиста. Об этом он 18 февраля сообщил в своем Instagram.

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Attention! FAKE!

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 18 Фев 2020 в 3:45 PST

Ранее этим же днем Азаров опубликовал в своем Facebook изображение со словами, якобы сказанными Данилко, о том, что «сейчас на Украине позор становится гордостью, разврат и ложь – нормой, преступлений – торжеством, а упадок – достижением».

Эту цитату Данилко приписывали еще с 2015 года различные малоизвестные ресурсы, такие как x-true.info, а сама картинка, именно которую и опубликовал Азаров, появилась в Twitter в 2018 году.

Браво Андрей Данилко!»Сейчас на #Украине позор становится гордостью,разврат и ложь-нормой,преступление-торжеством,а упадок-достижением.Мы деградируем&разлагаемся уже так сильно,что от нас постепенно отворачиваются все.Пропаганда разврата и извращений быходит за рамки здравогосмыс pic.twitter.com/XmvXI13hio

— JuliaRonka (@ron_ronka) June 7, 2018