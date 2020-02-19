Скоро выйдет новый смартфон Emperion Nebulus на Windows 10

19.02.2020, 10:52, Новости дня

Британская марка Emperion в скором времени намерена выпустить новый смартфон под названием Nebulus.

В частности, аппарат получил платформу Qualcomm и будет функционировать на базе операционной системы Windows 10. Однако пользователи все же получат возможность скачивать и устанавливать приложения, созданные для ОС Android. Новый смартфон получит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 845, а также видеочип Adreno 630.

Размер оперативной памяти гаджета составит 8 гигабайт. Также о девайсе известно, что экран получит диагональ 6,2 дюйма с высоким разрешением. Емкость аккумулятора нового смартфона достигла 6000 мАч. Также достоинством гаджета станет размер встроенной памяти 128 гигабайт.