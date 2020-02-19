Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro будут дефицитными из-за коронавируса

19.02.2020, 10:52, Новости дня

Первые распроданные партии флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оказались недостаточно внушительными.

Вместе с тем прогнозируется, что в дальнейшем клиентам придется испытывать недостаточное количество экземпляров смартфонов в продаже. Это связано с тем, что в настоящее время в Китае активно продолжается эпидемия коронавируса, на который брошены все силы и ограничена работа остальных предприятий. Следует отметить, что запуск выпуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro также был перенесен на поздний срок из-за текущей обстановки в стране.

На сегодняшний день спрос на флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro остается достаточно высоким, а потому справиться с ажиотажем в ближайшшее время не представляется возможным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Загитова исполнила поддержку в паре на репетиции шоу

03.02 / КНДР закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

24.12 / Фреймут показала снимки с мамой

13.01 / Иран собрался признать Пентагон террористической организацией

14.12 / Аваков о деле Шеремета: Мы не нашли четыре камеры, не смогли их получить

18.02 / Умер главный врач больницы в китайском Ухане

11.12 / В Нигере около 70 солдат погибло во время нападения боевиков – СМИ

18.02 / Индонезия предложила «Росатому» площадку под строительство АЭС

03.02 / В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

22.01 / На Украине повестку в армию получил 12-летний мальчик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика