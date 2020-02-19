Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro будут дефицитными из-за коронавируса

19.02.2020, 10:52, Новости дня

Первые распроданные партии флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оказались недостаточно внушительными.

Вместе с тем прогнозируется, что в дальнейшем клиентам придется испытывать недостаточное количество экземпляров смартфонов в продаже. Это связано с тем, что в настоящее время в Китае активно продолжается эпидемия коронавируса, на который брошены все силы и ограничена работа остальных предприятий. Следует отметить, что запуск выпуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro также был перенесен на поздний срок из-за текущей обстановки в стране.

На сегодняшний день спрос на флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro остается достаточно высоким, а потому справиться с ажиотажем в ближайшшее время не представляется возможным.