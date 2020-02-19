Леонид Агутин анонсировал выход альбома La Vida Cosmopolita на испанском языке

19.02.2020, 10:52, Новости дня

Отечественный исполнитель Леонид Агутин анонсировал выход нового альбома, который будет предложен на испанском языке.

Вместе с тем многочисленные поклонники артиста высоко оценили недавнюю работу под названием La Vida Cosmopolita, указав, что она относится к лучшим композициям за весь период творческого пути Агутина. Что касается нового альбома, то он получит одноименное название с вышеуказанной композицией. Помимо новых песен, также здесь встретятся ранее звучавшие Quedate с Diego Torres и Funky Cha.

Сам исполнитель не стал исключать, что некоторые композиции будут звучать в дуэте с известными музыкантами, за счет чего удастся существенно расширить аудиторию слушателей. Остальные подробности о готовящейся премьере пока музыка не раскрывает.