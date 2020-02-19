РУСАДА поддержало нападки норвежцев на Логинова

19.02.2020, 10:51, Новости дня

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая согласилась с нападками иностранных биатлонистов на россиянина Александра Логинова.

Как информирует Национальная служба новостей, Пахноцкая подчеркнула, что Логинов намеренно принимал допинг и был дисквалифицирован за это.

«Представить ситуацию, что он случайно съел его с пищевой добавкой, невозможно. Он нарушил закон – он, правда, уже понес за это ответственность. Тем не менее надо быть готовым, что репутация пока такая», – сказала она.

Замглавы РУСАДА добавила, что норвежские спортсмены, попавшиеся в последние годы на допинге, оказались под санкциями из-за своей халатности, а не намеренного употребления запрещенных препаратов.

Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Антхольце, однако подвергся критике со стороны иностранных звезд биатлона – на него обрушились норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе, швед Себастьян Самуэльссон, которые припомнили россиянину дисквалификацию за допинг в 2015 году.

Однако другой норвежский биатлонист – Ветле Шостад Кристиансен – встал на защиту российского спортсмена.

Позднее Йоханнес Бе заявил, что его критика в адрес Логинова после его победы на чемпионате мира в Антхольце была излишней.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Гончарук не уходит в отставку, Яременко уволен с должности главы комитета Рады. Главное за день

08.02 / Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в торговом центре Таиланда

19.01 / CounterPunch о российском «вмешательстве» — если оно и есть, США «получают по заслугам»

02.01 / Несколько человек задержали в Турции в связи с побегом экс-главы Nissan

12.12 / Посла Германии вызовут в МИД для оглашения ответных мер на высылку дипломатов

13.12 / Открытое горение на «Адмирале Кузнецове» ликвидировано

03.12 / Колобков выразил уверенность в патриотизме российских спортсменов

31.12 / Новогоднее обращение президента России

04.02 / Облачный игровой сервис Nvidia выходит из бета-версии

24.01 / Немцы высказались о необходимости помнить преступления нацистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика