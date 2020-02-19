РУСАДА поддержало нападки норвежцев на Логинова

19.02.2020, 10:51, Новости дня

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая согласилась с нападками иностранных биатлонистов на россиянина Александра Логинова.

Как информирует Национальная служба новостей, Пахноцкая подчеркнула, что Логинов намеренно принимал допинг и был дисквалифицирован за это.

«Представить ситуацию, что он случайно съел его с пищевой добавкой, невозможно. Он нарушил закон – он, правда, уже понес за это ответственность. Тем не менее надо быть готовым, что репутация пока такая», – сказала она.

Замглавы РУСАДА добавила, что норвежские спортсмены, попавшиеся в последние годы на допинге, оказались под санкциями из-за своей халатности, а не намеренного употребления запрещенных препаратов.

Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Антхольце, однако подвергся критике со стороны иностранных звезд биатлона – на него обрушились норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе, швед Себастьян Самуэльссон, которые припомнили россиянину дисквалификацию за допинг в 2015 году.

Однако другой норвежский биатлонист – Ветле Шостад Кристиансен – встал на защиту российского спортсмена.

Позднее Йоханнес Бе заявил, что его критика в адрес Логинова после его победы на чемпионате мира в Антхольце была излишней.