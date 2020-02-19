Медики назвали две самые вредные привычки, способные испортить здоровье

19.02.2020, 10:47, Разное

Некоторые люди очень часто грызут различные предметы: карандаши, колпачок от ручки. Еще одной вредной привычкой является часто использование смартфона. Дело в том, что вышеназванные факторы плохо влияют на гигиену и несут большое количество рисков для человеческого здоровья, отмечают зарубежные врачи.

Определенному количеству людей очень нравится регулярно грызть мелкие предметы, вроде карандашей. Более того, они считают это чем-то вроде пристрастия, а не вредной привычкой. Тем не менее, врачи категорически не согласны с этим: у этих людей в будущем могут появиться серьезные проблемы с зубами. Такая проблема преследует и тех, кто привык перекусывать что-либо при выполнении работы – провода или нитки.

Второй вредной привычкой медики считают слишком частое использование смартфона: порой люди пользуются им даже в туалете или в метро, а затем используют девайс в постели или за столом. Многочисленные исследования показывают, что данное устройство является одним из самых грязных предметов, даже грязнее денег. В данном случае эксперты рекомендуют людям хотя бы изредка протирать телефон антибактериальной салфеткой.