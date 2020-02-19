Иван Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом

19.02.2020, 10:47, Разное

Во время беседы с доктором Еленой Малышевой телеведущий Иван Ургант обеспокоился приходом его коллеги Ксении Собчак на Первый канал. Шоумен в шутку сравнил его с эпидемией коронавируса, так как оба события произошли внезапно.

Накануне Елена Малышева стала гостьей программы «Вечерний Ургант», где телеведущий поинтересовался у неё способами борьбы с заражением. По словам Урганта, коронавирусная инфекция на данный момент беспокоит весь мир. В ответ на его вопрос ведущая рекомендует россиянам регулярно проветривать помещение.

После этого, шоумен заявил еще об одной опасности, которая на этот раз зафиксирована в Москве. Ургант подшутил над своей коллегой Ксенией Собчак, сравнив её появление на Первом канале, где она ведет шоу «Док-Ток», с эпидемией коронавируса, пишет издание «ПолитЭксперт».