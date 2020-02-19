Дмитрий Шепелев заявил об уходе с Первого канала

19.02.2020, 10:47, Разное

Телеведущий Дмитрий Шепелев в последние годы вел ток-шоу «На самом деле», где с помощью своих помощников выяснял, кто из героев передачи говорил правду, а кто – лгал. Недавно стали распространяться слухи об уходе шоумена с Первого канала. Совсем недавно Шепелев подтвердил данную информацию, отметив, что теперь не является сотрудником федерального канала.

На своей странице в Instagtram он опубликовал публикацию, посвященную уходу с Первого канала. По словам Шепелева, у сторон за это время не возникало конфликтов или взаимных претензий. «В целом, это было прекрасное и волнительное путешествие. За это время я побывал во многих странах и пообщался с интересными людьми», — отметил телеведущий. Помимо этого, он вспомнил о небольшом волнении во время разговора с Людмилой Гурченко, но ситуацию тогда спас Юрий Николаев.

На данный момент неизвестно, чем планирует заняться Шепелев дальше. В комментариях к публикации интернет-пользователи удивились данному решению, но поддержали шоумена в дальнейших начинаниях.