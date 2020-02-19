Дмитрий Шепелев заявил об уходе с Первого канала

19.02.2020, 10:47, Разное

Телеведущий Дмитрий Шепелев в последние годы вел ток-шоу «На самом деле», где с помощью своих помощников выяснял, кто из героев передачи говорил правду, а кто – лгал. Недавно стали распространяться слухи об уходе шоумена с Первого канала. Совсем недавно Шепелев подтвердил данную информацию, отметив, что теперь не является сотрудником федерального канала.
На своей странице в Instagtram он опубликовал публикацию, посвященную уходу с Первого канала. По словам Шепелева, у сторон за это время не возникало конфликтов или взаимных претензий. «В целом, это было прекрасное и волнительное путешествие. За это время я побывал во многих странах и пообщался с интересными людьми», — отметил телеведущий. Помимо этого, он вспомнил о небольшом волнении во время разговора с Людмилой Гурченко, но ситуацию тогда спас Юрий Николаев.

На данный момент неизвестно, чем планирует заняться Шепелев дальше. В комментариях к публикации интернет-пользователи удивились данному решению, но поддержали шоумена в дальнейших начинаниях.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Сафронов об участниках «Битвы экстрасенсов»: « Сейчас на шоу приходят самоуверенные хамы»

09.12 / Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк

08.01 / Сигнал из далекого космоса поставил ученых в тупик

07.02 / Флагман Oppo Find X2 получит OLED-дисплей с очень узкими рамками

06.12 / Как не напиться на новогоднем корпоративе

11.12 / Физик рассказал о своей встрече с инопланетянами

16.01 / Крессида Бонас о сочувствии Меган Маркл и о том, как статус «экс-подруги принца Гарри» мешает ее работе

10.02 / Мнение: Низкопоклонство перед Западом: шоколад и порошок

30.12 / Мнение: После этого я зауважал Путина.

07.12 / Эрнст о Пугачевой: Придется ее снять в ближайшее время

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика