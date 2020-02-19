Многолетний температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге

19.02.2020, 10:37, Разное

В Санкт-Петербурге 19 февраля зафиксировали новый температурный рекорд. Ночная температура воздуха превысила 4,5 градуса тепла, сообщает FlashNord.

В 3:00 ночи температура составила 4,6 градуса. Последний раз так тепло в это время суток в феврале было лишь в 2003 году. Тогда столбик термометра поднялся до 4,5 градуса. Синоптики прогнозируют, что к вечеру станет еще теплее: воздух может прогреться до пяти градусов тепла. Стоит отметить, что днем ранее в Северной столице был побит температурный рекорд 1925 года. 



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