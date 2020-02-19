Медведев заявил, что пришел в политику благодаря Собчаку

19.02.2020, 10:37, Новости дня

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пришел в политику благодаря первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

Медведев написал в Facebook в день 20-летия смерти политика, что для него Анатолий Собчак – «коллега, старший товарищ, учитель».

«Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику», – добавил он.

Зампред Совбеза отметил, что в 1990-е было много тяжелой работы, требовались неординарные решения – «очень сложные, подчас спорные, но необходимые», и первый мэр Петербурга «со всей решительностью принимал их», избегая радикализма и популизма.

«Его внезапный уход в 2000-м стал настоящим шоком для меня, для всех нас. Никто не ожидал, что это трагическое событие произойдет так рано. На рубеже XXI века, в переломный для страны период. Он многого не успел. Он мог еще очень многое сделать для Санкт-Петербурга, для всей России», – написал Медведев.

Анатолий Собчак стал мэром Санкт-Петербурга 12 июня 1991 года. Он проработал на этой должности четыре года. В 2000 году Собчак умер от острой сердечной недостаточности.

Медведев вместе с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным работал в команде Собчака в 1990-1996 годах.

Ранее сообщалось, что Путин в среду посетит Санкт-Петербург, где примет участие в памятных мероприятиях к 20-летию со дня смерти Собчака.