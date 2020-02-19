Коронавирус создает риск для производства автомобилей Jaguar Land Rover

19.02.2020, 10:33, Новости дня
Jaguar Land Rover, крупнейший британский автопроизводитель, имеет достаточно запчастей из Китая, чтобы поддерживать свое британское производство в течение следующих двух недель, но не более того, что связано со вспышкой коронавируса, пишет Reuters.
Власти КНР продлили новогодние праздники и ввели ограничения на передвижение, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19. Это нарушило работу предприятий, вызвав сбои в цепочке поставок.
Компоненты китайского производства используются в миллионах автомобилей, собранных по всему миру. Провинция Хубэй, ставшая эпицентром вспышки вируса, является крупным центром производства и поставок автозапчастей.
"Мы в безопасности на этой неделе, и мы в безопасности на следующей неделе, а на третьей неделе мы столкнемся… с нехваткой деталей", — сообщил журналистам гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет.
Производство на китайском заводе компании возобновится 24 февраля, сообщил он. Шпет также отметил, что продажи автомобилей в Китае пострадали из-за вспышки коронавируса.
"Они полностью остановились, — сказал он. — Неизвестно, наверстает ли экономика упущенное или это просто потеря".
Ранее на этой неделе Всемирная торговая организация предупредила, что мировая торговля товарами, вероятно, останется слабой в ближайшие месяцы из-за последствий вспышки вируса.
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