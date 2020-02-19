В Китае впервые после начала эпидемии суточное количество излечившихся от коронавируса превысило число заболевших

19.02.2020, 10:33, Разное

Согласно обнародованной медиками информации, вчера, 18 февраля, в Китае впервые после начала эпидемии суточное количество излечившихся от коронавируса COVID-2019 превысило число заболевших. Самой сложной ситуация по-прежнему остаётся в столице провинции Хубэй, откуда начало распространятся заболевание.
По данным комитета здравоохранения Китая, количество зафиксированных вчера случаев инфицирования коронавирусом COVID-2019 – 1,74 тыс., а число выздоровевших и выписанных из медучреждений пациентов – 1,82 тыс. Медики Поднебесной отмечают, что наблюдается положительная динамика «спада» эпидемии, поскольку число заражённых уже меньше тех, кого удалось вылечить.

В целом за пределами провинции Хубэй уже около двух недель наблюдают улучшение ситуации. Так, 3 февраля число выявленных случаев инфицирования достигало почти 900 человек, а уже 18 числа того же месяца количество уменьшилось до 56 человек. В Ухане ситуация продолжает оставаться сложной и за последние сутки там зафиксировано более 1,6 тыс. заражённых.



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