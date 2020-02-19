Диетолог рассказала, как определить проблемы со здоровьем по тяге к некоторым продуктам

19.02.2020, 10:32, Разное

Диетолог Мэрилин Гленвилл рассказала, как тяга к некоторым продуктам может указывать на проблемы со здоровьем. Специалист считает, что такие знания помогут предотвратить развитие болезней.
В состав шоколада входят вещества, которые способны поднять настроение и увеличить уровень серотонина. Тяга к данному продукту указывает на упадок сил и пережитый стресс. Кроме этого, может быть нехватка в организме магния. Если же хочется съесть пиццу, курицу, гамбургер, или другие жирные жареные продукты, то это значит, что человек находится в напряжении и депрессивном состоянии. На сочетание таких продуктов мозг реагирует, как на вознаграждение и получает удовольствие. Желание употребить сыр указывает на нехватку витамина В12. В таком случае эксперт советует включить в рацион орехи, авокадо, жирную рыбу. Жажда к красному мясу может сигнализировать о дефиците в организме железа или белка. Тяга к картофелю и макаронам может быть связана с усталостью, возникает необходимость пополнить организм углеводами и почувствовать прилив энергии. Диетолог рекомендует выбрать вместо этих продуктов коричневый рис и черный хлеб.

Жгучее желание съесть что-то солененькое, например, чипсы, сухарики, соленую рыбу, указывает на нехватку воды в организме. Если хочется острой пищи, существует вероятность нехватки цинка. Если человек чувствует недомогание, мучает бессонница, часто появляется желание перекусить сладостями, тортиками. Нужно обращать внимание на желания организма и пополнять его нужными витаминами, дабы избежать проблем со здоровьем.



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