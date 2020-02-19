Роман Шишкин покинул «Торпедо» и присоединился к «Спартаку»

19.02.2020, 10:32, Новости дня

Бывший защитник сборной РФ по футболу Роман Шишкин покинул московский клуб "Торпедо" и на правах свободного агента подписал контракт со столичным "Спартаком". Соглашение Шишкина с "красно-белыми" рассчитано до конца текущего сезона.

Как сообщает "Чемпионат.com", 33-летний игрок обороны, скорее всего, будет выступать за команду "Спартак-2" в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Напомним, Шишкин – воспитанник "Спартака", за который выступал с 2004 по 2010 годы. После чего перешел в "Локомотив". Также защищал цвета "Краснодара" и "Крыльев Советов". На счету Романа 16 матчей в составе сборной России.



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