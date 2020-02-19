«Она может делать все, что пожелает»: Юрий Лоза поддержал Аллу Пугачеву и раскритиковал Сергея Соседова

19.02.2020, 10:32, Разное

Юрий Лоза поддержал Аллу Пугачеву и раскритиковал Сергея Соседова. Последний негативно отозвался о певице после её юбилейного концерта.

Сергей Соседов заявил, что «немощные» артисты не имеют права появляться на сцене. Критик добавил, что эстрада — не место для «апокалипсиса». Юрий Лоза на это возразил, что артисты зачастую не ощущают момент, в который им нужно уйти. Они всегда желают оставаться молодыми и продолжать радовать поклонников. Музыкант отметил, что Пугачева может делать всё, что пожелает.

«У неё есть полное право на это. А Соседов вообще кто? Мы достаточно часто слушаем людей, недостойных этого. Сергей Соседов ничего стоящего в жизни не сделал. Написал там что-то. Критиков сегодня много», — подчеркнул Лоза.

Своё возвращение на сцену Алла Пугачева пояснила желанием запомниться младшим детям. Певица отметила, что хотела записать концерт, который сможет остаться для детей. Они могли бы в любой момент увидеть её на сцене. Для юбилейного концерта Алла Пугачева создала новый набор песен, а также активно работала над собственной внешностью. Поклонники отмечают, что Примадонна сильно помолодела.