Xiaomi выпустила массажное кресло за 570 долларов

19.02.2020, 10:31, Новости дня

Китайская компания Xiaomi выпустила новое массажное кресло, которое оценивается производителем в 570 долларов.

Эксперты моментально уделили внимание вопросу стоимости, которая соотносится с прайсом на флагманский смартфон. Разработчики анонсировали, что выпущенное массажное кресло позволит максимально расслабиться своему владельцу, тем самым снимая стресс за весь отработанный день. В числе достоинств указывается режим нулевой гравитации, а также многочисленные виды массажей разных частей тел.

В настоящее время воспользоваться предложением и приобрести новое массажное кресло от Xiaomi можно на платформе Youpin, где и установлена вышеуказанная стоимость данного устройства.