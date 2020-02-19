В России случайно объявили в розыск вместо предпринимателя Фукса американского пастора

19.02.2020, 10:31, Новости дня

Российские правоохранители в сентябре прошлого года по ошибке объявили в международный розыск вместо украинского предпринимателя Павла Фукса американского пастора Осей-Джемфи Принса. Об этом 18 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, вместо данных Фукса в англоязычную розыскную базу МВД РФ «Магистраль» были занесены данные американского пастора, приезжавшего в марте 2018 года в российский город Кызыл читать проповеди. На расхождение паспортных данных обратили внимание лишь в апелляционной инстанции.

В результате из-за ошибки суд вынужден был отменить заочный арест предпринимателя.

Как уточняет «Медуза», это уже второй раз, когда Фукса путают с другим человеком в суде. До этого московская полиция объявила в розыск его родного брата Романа Фукса, который являлся бывшим совладельцем сети блинных «Теремок».

Уголовное дело, в котором фигурирует Павел Фукс, было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению одного из дольщиков, вложившего в строительство жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве более 100 млн руб., которые якобы были похищены. В общей сложности, как считают следователи, структурам Павла Фукса удалось вывести 7 млрд руб. из 14 млрд, привлеченных на строительство Sky House, пишет «Коммерсантъ».

Фукс родился в Харькове, но долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. В 2017 году он сообщил журналистам, что активов в РФ он уже не имеет и отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт, информировало «Радіо Свобода».