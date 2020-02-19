В Николаевской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 18 человек – спасатели

19.02.2020, 10:30, Новости дня

В ночь на 19 февраля на автотрассе Киев – Одесса в Кривоозерском районе Николаевской области произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами и грузовика. Об этом проинформировали в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Николаевской области.

«Столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением «Одесса – Киев» (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и 17 лиц из первого транспортного средства», – сказано в сообщении.

У автобуса разбита передняя часть. Его водителя спасатели доставали с помощью спецоборудования.

«Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации. …На утро восемь граждан после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные заведения», – отметили в ГСЧС.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали.

Спасатели уточнили, что пострадавших отправили в больницы в Николаевской и Одесской области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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