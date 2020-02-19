Элджей презентовал новый сингл «Кровосток»

19.02.2020, 10:30, Новости дня

Популярный отечественный музыкант Элджей представил публике новую композицию, которая войдет в его будущий альбом.

Аналитики прогнозируют, что готовящийся сборник окажется главным составляющим для предстоящего тура. Новая композиция Элджея получила название «Кровосток». Следует отметить, что название имеет прямое отношение к жанру музыки и слов, написанных одноименно группой.

Однако на текущем треке Элджей не намерен останавливаться и в скором времени планирует презентовать новые композиции, которые пока удерживаются в тайне от поклонников. Вместе с тем  в ближайшее время запланированы выступления артиста в Москве, Санкт-Петербурге, а также в крупных городах постсоветского пространства, где чтут творчество молодого исполнителя.



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