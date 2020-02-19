Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн банкнот боливаров

19.02.2020, 10:30, Новости дня

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр венесуэльских боливаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на копию подписанного в ноябре прошлого года контракта.

Договор предполагает производство купюр номиналом от 10 до 50 тысяч боливаров. Суммарная стоимость банкнот будет составлять $143 млн. За их выпуск Венесуэла заплатит Гознаку 6,8 млн евро.

Гознак отказался комментироватьэту информацию, ЦБ Венесуэлы не ответил на запрос.

Как отмечает агентство, в прошлом году один из крупнейших производителей банкнот в мире — британская De La Rue — была вынуждена списать $23 млн из-за задолженности Венесуэлы. 50 тысяч боливар сегодня стоят 68 центов.

Напомним, в прошлом году Венесуэле обострился экономический кризис. Сложная политическая ситуация в стране и введение американских санкций привели к гиперинфляции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / В Самарской области учительница уволилась из-за видео с танцем живота

30.01 / Четвероклассника заподозрили в поджоге школы в Краснодаре

31.12 / Сотрудники «Sputnik Эстония» решили уволиться из-за угроз

31.01 / Похмелкин увидел в проекте КоАП новые поводы для коррупции на дорогах

14.01 / На Украине заявили о снижении пассажиропотока на границе с Россией

19.02 / Азарова опубликовал цитату Данилко о «пропаганде разврата» в Украине, которая оказалась фейком

07.12 / В РФ решили ввести новый документ на автомобиль

05.02 / Фейк программы «Время»: к появлению коронавируса может быть причастен Билл Гейтс

19.02 / Власти Китая сообщили о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом

16.02 / Протеже Меркель могут заменить человек с Уолл-стрит и замужний гей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика