Поставки российских товаров в Китай упали на 28 процентов

19.02.2020, 10:30, Новости дня

Поставки российских товаров в Китай снижаются из-за коронавируса, заявили в управлении ФТС по Дальнему Востоку.

Через это региональное таможенное подразделение проходит основная доля экспортно-импортных потоков между Китаем и Россией.

С 1 января по 10 февраля 2019 года экспорт российских товаров упал на 27,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижаются поставки руды, золы, жиров и воска, муки, зернобобовых, древесины, цитирует издание "Известия" таможенные данные.

Раньше товарооборот между двумя странами рос каждый год. А сейчас рост сохранился только по поставкам в Китай топлива и продукции неорганической химии.

Если масштабы эпидемии не сократятся, то российские производители могут потерять в первом квартале 450 миллионов долларов.



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