Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн банкнот боливаров

19.02.2020, 10:30, Новости дня

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр венесуэльских боливаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на копию подписанного в ноябре прошлого года контракта.

Договор предполагает производство купюр номиналом от 10 до 50 тысяч боливаров. Суммарная стоимость банкнот будет составлять $143 млн. За их выпуск Венесуэла заплатит Гознаку 6,8 млн евро.

Гознак отказался комментироватьэту информацию, ЦБ Венесуэлы не ответил на запрос.

Как отмечает агентство, в прошлом году один из крупнейших производителей банкнот в мире — британская De La Rue — была вынуждена списать $23 млн из-за задолженности Венесуэлы. 50 тысяч боливар сегодня стоят 68 центов.

Напомним, в прошлом году Венесуэле обострился экономический кризис. Сложная политическая ситуация в стране и введение американских санкций привели к гиперинфляции.