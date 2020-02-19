9 рекламных приемов, с помощью которых обманывают покупателей

19.02.2020, 10:24, Новости дня

Все мы знаем, что реклама нацелена на то, чтобы обмануть нас. Никто в здравом уме не поверит в то, что смена зубной пасты сделает нашу улыбку более привлекательной. Однако рекламодатели используют различные трюки, чтобы заставить нас поверить в утверждения, которые мы уже давно воспринимаем как само собой разумеющееся.

Ниже мы расскажем о рекламных трюках, с помощью которых обманывают покупателей.

Использование сомнительных описаний

Для того, чтобы заставить покупателей обратить внимание на товар, рекламодатели используют слова-описания, которые не всегда отражают действительность.

Так, слова “легкий” и “обезжиренный”, казалось бы, имеют вполне понятное значение. Однако исследования показывают, что зачастую уровень жира или калорий в таких продуктах может быть все же довольно высоким, несмотря на привлекательное название. Иногда количество калорий в таких продуктах действительно ниже, чем в обычных, но разница очень несущественная.

Проблема в том, что рекламодатели фактически меняют лексическое значение слова, используя его в целях привлечения внимания покупателей.

То же самое касается таких слов, как “премиум” и “повышенное качество”.

Обман с помощью цифр

Многие знакомы с таким явлением, как выборочно цитирование. Именно поэтому фразы типа “97% женщин выбирают дезодорант Dove” является очевидной ложью.

Однако обман с помощью цифр захватил рекламную индустрию.

В качестве примера можно привести ситуацию с рыбьим жиром. Несколько лет назад фармацевтические компании радостно объявили о том, что исследования доказали, что рыбий жир помогает детям концентрировать внимание. Они приводили серьезные данные, статистику и результаты исследований. Казалось, они не могут лгать.

Оказалось, что могут.

Дело в том, что данные были взяты из небольшого исследования Омеги-3, а не рыбьего жира. Причем исследование рыбьего жира показало, что он не оказывает никакого влияния на концентрацию внимания у детей. Тем не менее, продажи рыбьего жира резко выросли после такой рекламы.

Использование авторитетного мнения

Многие из нас понимают, что не могут знать всего на свете. Именно поэтому мы обращаемся к экспертам, потому что именно они могут дать нам необходимые знания в каких-то узких областях, где наших собственных знаний не хватает.

Это логично, за исключением того, что многие эксперты оказываются обманщиками.

В прошлом году фармацевтическая компания Pfizer была вынуждена заплатить штраф в размере 60 миллионов долларов, когда выяснилось, что сотрудники компании подкупали докторов, чтобы те рекомендовали пациентам продукцию, производимую фармацевтическим гигантом.

Ситуация привела к целому скандалу, однако такое случается повсеместно, только в меньших масштабах.

Красивые фото против реальности

Вы, конечно, замечали, что все фотографии, которые используются в рекламе, очень красивые. Если это реклама еды, то она сфотографирована так, что при одном взгляде на такое фото у покупателя вызывает желание немедленно попробовать это.

Однако в реальности зачастую оказывается, что рекламируемые продукты далеко не так аппетитны, как на фото.

В целом, компании обязаны использовать реальную еду на рекламных фотографиях. Но никто не запрещает им обрабатывать еду таким образом, чтобы она казалась более аппетитной.

Клей, масло, даже крем для обуви – все это используется для того, чтобы сделать “макияж” для фотосессии продуктов питания.

Использование страхов потребителей

Когда случилась эпидемия атипичной пневмонии, люди были напуганы. Они массово скупали антисептики для рук, будучи уверены в том, что он защитит их от заражения.

Что стало причиной такого поведения? Такие компании, как Lysol и Kleenex, в рекламе своих товаров намекали на то, что их использование поможет защититься от инфекции.

И такое происходит постоянно. Создатели рекламы любят обращаться к нашим страхам, чтобы предложить решение проблемы.

Эксперты отмечают, что вся гомеопатия основана на недоказанных данных. Однако это не мешает покупателям скупать препараты и верить в их эффективность.

Манипуляции с понятием качества

Кажется, всем ясно, что если один продукт выполняет свои функции лучше другого (например, лучше пахнет или лучше на вкус), то это автоматически означает, что он более высокого качества.

Однако это не совсем так.

Создатели рекламы часто манипулируют самим понятием качества.

Как показали недавние исследования, люди склонны верить в то, что вино более высокого качества лишь потому, что оно дорого стоит.

Именно поэтому бренды создают упаковку, рекламу, устанавливают цены таким образом, чтобы товары ассоциировались у клиентов с высоким качеством.

Навязывание брендов

Даже те люди, которые прекрасно осознают, что высокая цена не всегда означает высокое качество, могут оставаться верными определенным брендам.

Зачастую человек выбирает более дорогой товар известного бренда, основываясь на убеждении о том, что бренды предоставляют более высокое качество.

Хотя эксперты убеждены, что это не так.

Выбор товара ассоциируется со стилем жизни

При рекламе какого-то товара или продукта создатели рекламы часто идут на обобщения, заявляя о том, что все, кто покупает тот или иной товар, ведут определенный стиль жизни.

Это создает иллюзию того, что если вы хотите изменить свой стиль жизни, что-то поменять в себе или в своем окружении, то вам достаточно купить рекламируемый товар или продукт.

Приравнивание покупок к счастью

В культуре потребления совершение покупок приравнивается к счастью, так как ощущение счастья может быть связано только с приобретением новых вещей. И большую роль в этом сыграло то, как создатели рекламы позиционируют сам факт совершения покупки, не важно, какой именно.

Создатели рекламы тщательно выстраивают образ счастливого покупателя, так как им выгодно, чтобы люди верили в то, что сам факт покупки приносит счастье. В противном случае, вся культура потребления, на которой основывается совершение ненужных покупок, пойдет ко дну.