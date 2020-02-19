Красноярские инспекторы спасли косулю на оживленной дороге

19.02.2020, 10:23, Новости дня

Необычного нарушителя пришлось ловить сотрудникам ГИБДД в Красноярском крае — по дороге с оживленным движением прогуливалась косуля. Поимку парнокопытного сняли на видео.

Мечущееся по асфальту животное водители обнаружили на 21 километре трассы Красноярск — Железногорск. Первоначально участники дорожного движения не могли понять, почему олень не уходит с опасного участка, и только потом догадались, что измученный зверь не может перебраться через снежгый бруствер.

Подоспевшие стражи порядка вместе с еще одним автовладельцем "задержали" косулю и помогли ей перебраться через ограждение.