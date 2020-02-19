На границе России задержан наркокурьер с 20 килограммами героина

19.02.2020, 10:23, Новости дня

В Самарской области изъято более 20 килограммов героина, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Запрещенные вещества были обнаружены в автомобиле, прибывшем из Средней Азии. Пресечен устойчивый контрабандный канал поставок в Россию наркотических средств в особо крупном размере, отмечает канал "Россия 24".

С поличным в Большечерниговском районе Самарской области задержан наркокурьер – гражданин одного из среднеазиатских государств. Он перевозил наркотик в оборудованной тайниками автомашине Toyota Camry. На этом автомобиле задержанный пересек российскую госграницу.

Против задержанного члена наркокартеля самарское управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 ("Незаконное производство и сбыт наркотических средств") и части 4 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ ("Контрабанда наркотических средств").



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