Трасса между Омской областью и Казахстаном закрыта из-за метели

19.02.2020, 10:23, Новости дня

Трасса в приграничных районах между Омской областью и Казахстаном закрыта из-за метели. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает ГТРК "Иртыш".

Накануне вечером ограничения для транспорта уже были введены на нескольких отрезках дороги: "Ленинский — Иртышск — Русская Поляна" и "Омск — Майкапчагай". Из-за плохой видимости движение от села Павлодаровское и посёлка Ленинский закрыто до самой границы. Сейчас, по прогнозам синоптиков, сильный снег грозит перейти в настоящую бурю, так что любые поездки необходимо отменить.

О всех изменениях в погодной и транспортной ситуации МЧС и ГИБДД обещают сразу же информировать водителей. Между тем, в самой области никаких ограничений нет. Все дороги открыты. В соответствии с обычным расписанием работает автовокзал.

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ГТРК "Иртыш"



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