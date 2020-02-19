«Проект»: Каждый 57-й россиянин – силовик

19.02.2020, 10:22, Новости дня

В силовых ведомствах России работают 2,6 млн человек, их численность с 2014 года выросла на 10%, говорится в новом исследовании «Проекта».

Самое многочисленное силовое ведомство в России – армия: по данным на 2018 год, в Министерстве обороны было 793,5 тысячи действующих военнослужащих.

Среди стран мира по величине действующих армий Россия на пятом месте, ее опережают Китай, Индия, США и КНДР. Однако при пересчете на численность населения Россия (62 военнослужащих на 10 тысяч населения) оказывается на втором месте после Северной Кореи (501 военнослужащий на 10 тысяч населения), отмечает издание.

Несмотря на это, совокупная численность внутренних войск оказывается выше. Если сложить численность служащих Министерства внутренних дел и созданной на его основе Росгвардии, получается, что число их сотрудников превышает размеры российской действующей армии на 30%.

Третья по численности служба – ФСИН. Надзирают за заключенными в России 211 тысяч человек. Похожее число сотрудников – на уровне 200 тысяч человек – у Федеральной службы безопасности.

С начала третьего срока президентства Путина, пишет «Проект», больше всего выросло количество прокуроров и следователей – на 25% и 23% соответственно. Также существенно (на 19%) вырос штат Минобороны.

По подсчетам издания, на всех российских силовиков ежегодно уходит почти треть всего федерального бюджета страны. Быстрее всего растут траты на ФСБ: в 2013 году доля расходов на статью «органы безопасности» в федеральном бюджете составляла менее 0,1% от общих трат на силовиков, сейчас этот показатель вырос до 7%.

Также издание отмечает, что во всех силовых ведомствах средние зарплаты превышают средний уровень по стране в 2−3 раза.

За шесть лет третьего срока Путина зарплаты всех федеральных силовиков выросли в полтора-два раза. Больше всего по сравнению с 2012 годом увеличилась зарплата сотрудников уголовно-исполнительной системы: например, во ФСИН стали зарабатывать в 2,2 раза больше. Среди региональных силовиков больше всего повезло служащим МВД: их средний оклад вырос в 2,3 раза, говорится в материале.