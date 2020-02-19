Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

19.02.2020, 10:21, Новости дня

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали «национальной катастрофой» страны, заявил священнослужитель.

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали «национальной катастрофой» страны, заявил протоиерей Дмитрий Смирнов, сообщает РИА Новости.

«Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. <…> Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — сказал он.

Ранее священнослужитель сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Объясняя свои слова, Смирнов заявил, что критиковал не россиянок, а их партнеров.

Протоиерей отметил, что выступает на стороне женщин. По мнению Смирнова, «командирами корабля, который плывет по житейскому морю» должны быть мужчины. Однако сейчас некоторые из них «не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать», добавил он.

При этом, он утверждает, что во фразе о проститутках не было ничего оскорбительного, так как это слово является литературным.

«И начал я с того, что проблемы у нас в мужчинах. Каждая гражданканормальная, она мечтает о настоящем рыцаре», — заключил священнослужитель.

В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были «излишне острыми». Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался «благими побуждениями».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / «Бах – и само голосует». Нардеп от ОПЗЖ рассказал, как работает «кнопкодавитель»

25.12 / Путин усомнился, что россияне почувствовали улучшение жизни от нацпроектов

04.02 / У Медведева появился глава секретариата и помощник

05.02 / СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

11.02 / Владимир Филиппов покинет пост ректора РУДН

27.12 / Путин рассказал, почему важно уметь удивляться

16.02 / Пожар в автобусе унес жизни 4 индийских школьников

31.12 / «Мы не 51-й штат» — Шрёдер призвал Берлин не мириться с санкциями США против «Северного потока — 2»

29.12 / Посольство США об обмене: Агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне украинских партнеров

16.12 / Округа и префекты. Появился текст законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика