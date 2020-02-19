Крымский журналист Семена пройдет лечение в больнице Госуправления делами

19.02.2020, 10:18, Новости дня

Сегодня крымский журналист Николай Семена, который был условно осужден оккупационными властями аннексированного Крыма за «призывы к нарушению территориальной целостности России», прибыл в Киев. Его встретила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом она написала в своем Facebook.

«По распоряжению президента Украины крымский журналист получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами. Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме», – отметила омбудсмен.

Оновлено❗❗☝️Щойно за особистим дорученням Президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату… Posted by Людмила Денісова on Teisipäev, 18. veebruar 2020

«Это такое горькое необычное ощущение, когда ты 50 лет занимался своей профессией и тут вдруг у тебя ее отобрали это все. И ты видишь вокруг тебя информация, которую можно было бы взять и нужно в редакцию передавать, а ты не можешь это сделать. Я не желаю никому такого пережить, никому из коллег пережить такое ощущение», – заявил Семена в комментарии «Крым.Реалии».

В 2016 году журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ. 22 сентября 2017 года «Железнодорожный суд» приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за «призывы к нарушению территориальной целостности России». Приговор вынесла судья Наталья Школьная.

В июле 2019-го прокуратура Автономной Республики Крым сообщила судье о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) за вынесение незаконного приговора журналисту.

В ведомстве не называли фамилию осужденного, однако опубликовали скриншот статьи, из-за которой пострадал журналист. Речь идет о материале «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма» Валентина Гончара. Под этим псевдонимом писал крымский журналист Николай Семена, сообщил сайт «Крым.Реалии», который 11 сентября 2015 года опубликовал эту статью.

Защита журналиста обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор российского суда, после чего ЕСПЧ зарегистрировал обращение.

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

14 января 2020 года «Железнодорожный суд» оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

18 февраля Семена выехал из Крыма на материковую Украину на лечение.